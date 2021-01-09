شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يعد بحل أزمة الملاعب والجماهير من خلال «النواب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم حازم إمام، نجم الزمالك الأسبق، وعدا بعد تعيينه بمجلس النواب المصري بشكل رسمي، وعبر قناة "أون تايم سبورتس"، إنه سيسعى لطرح مشكلتي الملاعب وعودة الجماهير، وهو ما يعد به قبل دخول البرلمان.

وقال: "نسعى لإيجاد حل واضح لمسألة منع إقامة المباريات على بعض الملاعب، وهو ما يستهلك ملاعب أخرى، رغم أن مصر مليئة بملاعب رائعة، الأمر يؤثر على قيمة الدوري المصري بصفة عامة، ومن الأفضل أن يلعب كل فريق على ملعب منفردا، للحفاظ على الملعب وجودته".

وأشار إلى أنه يتمنى عودة الجماهير للملاعب، ولكن بعد زوال جائحة كورونا، موضحا أنه سيعمل على طرح أفكار لإعادة المشجعين مرة أخرى.

وتم اختيار حازم إمام ضمن مجموعة من الرياضيين للتعيين بالبرلمان، من بينهم حسام غالي قائد الأهلي الأسبق، وآية مدني لاعبة الخماسي الحديث، ومحمد عمر نجم الاتحاد السكندري الأسبق.