نهاية الشوط الأول: الزمالك (1)-(0) طلائع الجيش.. الدوري الممتاز

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره طلائع الجيش، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

محمد يوسف

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