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نهاية الشوط الأول: الزمالك (1)-(0) طلائع الجيش.. الدوري الممتاز

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره طلائع الجيش، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

الدفاع: حازم إمام- محمود حمدي «الونش»- محمد عبدالغني- أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد- إمام عاشور- يوسف إبراهيم «أوباما»- أحمد سيد «زيزو»- محمود عبدالرازق «شيكابالا».

الهجوم: عمر السعيد.

ويتواجد على دكة البدلاء: محمد عواد- محمود علاء- حمزة المثلوثي- عبدالله جمعة- اوناجم- اسلام جابر- أشرف بن شرقي- حسام فيصل.

تشكيل طلائع الجيش:

حراسة المرمى: محمد بسام.

الدفاع: أحمد عبدالرحمن «زولا»- خالد سطوحي- مهاب الفيل- محمد ناصف.

الوسط: محمد شحاتة- أحمد سمير- مهند لاشين- إسلام محارب- فرانك ستيفن إنجونجا.

الهجوم: عمرو جمال.

أبرز أحداث اللقاء:

بداية المباراة:

د10: انحصار اللعب في وسط الملعب مع استمرار التعادل السلبي

د17: جوووووول أوباما يطلق قذيفة برأسية رائعة ليسجل هدف الزمالك الأول

د22: إمام عاشور يطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء ترتد من القائم

د26: خروج زولا ونزول أحمد علاء

د39: مهند لاشين يتسلم بينية داخل المنطقة ويضعها وقت خروج أبوجبل ولكن تمر بجوار القائم

د44: تسديدة قوية من أحمد سمير يحولها أبوجبل لركنية

د44: نزول أشرف بن شرقي وخروج عمر السعيد للإصابة

د45: دقيقتان وقت بدل ضائع

نهاية الشوط الأول

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    146,809

  • تعافي

    116,775

  • وفيات

    8,029

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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