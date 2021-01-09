شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشوط الأول: الزمالك (1)-(0) طلائع الجيش.. الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره طلائع الجيش، على استاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الممتاز.
تشكيل الزمالك:
حراسة المرمى: محمد أبوجبل.
الدفاع: حازم إمام- محمود حمدي «الونش»- محمد عبدالغني- أحمد فتوح.
الوسط: طارق حامد- إمام عاشور- يوسف إبراهيم «أوباما»- أحمد سيد «زيزو»- محمود عبدالرازق «شيكابالا».
الهجوم: عمر السعيد.
ويتواجد على دكة البدلاء: محمد عواد- محمود علاء- حمزة المثلوثي- عبدالله جمعة- اوناجم- اسلام جابر- أشرف بن شرقي- حسام فيصل.
تشكيل طلائع الجيش:
حراسة المرمى: محمد بسام.
الدفاع: أحمد عبدالرحمن «زولا»- خالد سطوحي- مهاب الفيل- محمد ناصف.
الوسط: محمد شحاتة- أحمد سمير- مهند لاشين- إسلام محارب- فرانك ستيفن إنجونجا.
الهجوم: عمرو جمال.
أبرز أحداث اللقاء:
بداية المباراة:
د10: انحصار اللعب في وسط الملعب مع استمرار التعادل السلبي
د17: جوووووول أوباما يطلق قذيفة برأسية رائعة ليسجل هدف الزمالك الأول
د22: إمام عاشور يطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء ترتد من القائم
د26: خروج زولا ونزول أحمد علاء
د39: مهند لاشين يتسلم بينية داخل المنطقة ويضعها وقت خروج أبوجبل ولكن تمر بجوار القائم
د44: تسديدة قوية من أحمد سمير يحولها أبوجبل لركنية
د44: نزول أشرف بن شرقي وخروج عمر السعيد للإصابة
د45: دقيقتان وقت بدل ضائع
نهاية الشوط الأول
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الوضع في مصر
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اصابات
146,809
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تعافي
116,775
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وفيات
8,029