شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحيي ذكرى رحيل «الثعلب» الكبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قامت الصفحات الرسمية لنادى الزمالك، على مواقع التواصل الإجتماعى، بإحياء الذكرى الخامسة لوفاة الراحل حمادة إمام، أحد أساطير القلعة البيضاء الأسبق والمعلق الكروى، مؤكدا أنه واحدا من أساطير النادى وأحد أوفى وأخلص رموز ميت عقبة على مدار التاريخ.

ونشرت حسابات النادى على مواقع التواصل الإجتماعى، «فيس بوك» و«تويتر»، صورة للثعلب الراحل، تحت تعليق: «تمر اليوم الذكرى الخامسة على رحيل أسطورتنا وأحد أوفى وأخلص رموزنا على مدار التاريخ؛ حمادة إمام، أبداً لن ننساك».