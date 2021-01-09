شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء «الأشقاء» قبل مواجهة الزمالك وطلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت عملية إحماء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش، حوار جانبي بين نجم دفاع الفريق محمود علاء وشقيقه أحمد علاء لاعب طلائع الجيش.

وحرص عبدالحليم على مدير الكرة بالفريق، على تحية شقيق نجم الزمالك قبل انطلاق المباراة.

يذكر أن الزمالك سيواجه نظيره طلائع الجيش في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم، على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة السادسة للدوري الممتاز.