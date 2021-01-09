شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال: سعيد بالفوز القاتل على أسوان.. وحتى الآن لم نصل للجاهزية الكاملة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد إيهاب جلال، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى مصر المقاصة، سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على أسوان بهدف نظيف، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز على استاد المقاولون العرب.

وقال جلال في تصريحات تليفزيونية: «أشكر الله على الفوز، وهارد لاك لأسوان، قدموا مباريات كثيرة جيدة مع سامى الشيشينى، وتأخر المكسب كان بسبب عدم التوفيق واستسهال اللقاء في الشوط الأول، من الجيد أننا حققنا الثلاث نقاط حتى لو في الوقت الضائع، وهذا حدث معنا من قبل، والفترة المقبلة سيكون الأمر أفضل».

وأضاف جلال: «عدلنا طريقة اللعب بعد طرد لاعب من أسوان، ونجح هشام محمد في أن يتسبب في هدف الفوز، وقبل الهدف قلت لهشام محمد استلم الضربة الركنية وادخل سدد على المرمى، وتسبب ذلك بالفعل في الهدف، لذلك بكى بعد إحرازه لأنه كان مضغوطا، وعمر رضوان حارس مرمى أسوان تألق كثيرا وتصدى للعديد من الفرص».

واختتم جلال: «حتى الآن ليس لدينا مكان لضم لاعب أجنبى وكنا نريد ضم مهاجم، وسنعتمد على الناشئين، ولدينا عدد من اللاعبين المميزين، ونسعى لتجهيزهم ليكونوا دعما أكبر من إضافة صفقات جديدة، بدأنا قبل الدورى بـ 12 يوما فقط ولم نتمكن من تحقيق الجاهزية بالشكل الكامل».