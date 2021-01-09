شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يفقد قمة الدوري بالتعادل سلبيًا مع غزل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة مع ضيفه الجونة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، على ماستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

انحصر اللعب في منتصف الملعب أغلب أحداث اللقاء دون سيطرة واضحة من أحد الفريقين على مجريات اللعب، وحاول كل فريق تهديد مرمى الآخر ولكن كل الهجمات باءت بالفشل دون ترجمتها إلى أهداف حتى انتهت المباراة بالتعادل السلبي.

بهذا التعادل فقد الجونة فرصة العودة لقمة ترتيب جدول الدوري واحتل المركز الثاني برصيد 12 خلف الأهلي صاحب الـ 13 نقطة، كما أصبح مهددًا بفقدان الوصافة أيضا في حالة فوز الزمالك على طلائع الجيش الذي سيرتفع رصيده في هذه الحالة إلى 13 نقطة، فيما رفع غزل المحلة رصيده إلى النقطة السادسة في المركز الثالث عشر.