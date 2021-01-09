شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتفق مع «المحمدى» على الرحيل نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اتفق مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، مع باهر المحمدى لاعب الفريق على الرحيل عن قلعه الدراويش عقب نهاية الموسم الجارى، بعدما تلقى اللاعب أكثر من عرض خليجى، للرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك لحاجة الفريق لجهود اللاعب خلال الموسم الحالى والذى يسعى فيه الفريق للتتويج ببطولة، بعد فترة طويلة من النتائج السلبية.

من جهة أخرى، يختتم «الأحد» الفريق الكروى تدريباته الحالية في المغرب، استعداداً لمواجهة الرجاء «الإثنين» في إطار مباراة العودة للدور قبل النهائى للبطولة العربية.

وخاض الفريق اليوم السبت، أول تدريباته بمدينة مراكش المغربية، ويحتاج الدراويش لتحقيق أي نتيجة إيجابية لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

كانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

من جانبه، أكد أبوطالب العيسوى، المدير الفنى للإسماعيلى، أن الفريق مقبل على مهمة وطنية وليست «إسمعلاوية» فقط من أجل البلوغ للمباراة النهائية في المنافسة العربية لافتا إلى أن الجميع لديهم عزيمة وإصرار على تحقيق نتيجة تمنحهم بطاقة التأهل العربى ولكن ينقصهم عامل التوفيق، خاصة أن هناك إصرارا كبيرا لإسعاد جماهير الدراويش.