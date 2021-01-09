شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يحدد 25 مليون جنيه للاستغناء عن «مجلى» للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد مجلس إدارة نادى المقاولون العرب 25 مليون جنيه، للاستغناء عن محمد مجلى، لاعب وسط الفريق، الذي يعيش فترة من التألق مع قلعة «الذئاب» جعلته يدخل ضمن اهتمامات العديد من الأندية على رأسها الزمالك.

وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى المقاولون العرب أبدوا موافقتهم لانتقال اللاعب إلى صفوف القلعة البيضاء، لاسيما بعدما أعلن مجلس موافقته للانتقال إلى الزمالك، رغم العروض الأخرى التي تلقاها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتمسك المقاولون العرب بالحصول على مبلغ 25 مليون جنيه لرحيل اللاعب لاسيما وأنه من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها عماد النحاس المدير الفنى للفريق، فضلاً عن أنه إحدى الصفقات الهامة التي أبرمها الفريق منذ موسمين وتحديداً حينما كان يتولى علاء نبيل مهمة القيادة الفنية للفريق، بعد أن تعاقد معه المقاولون من صفوف بنى سويف.

من جهة أخرى، أغلق الجهاز الفنى صفحة وداع كأس الكونفيدرالية الإفريقية، عقب الهزيمة في تونس من النجم الساحلى بهدفين مقابل هدف، في دور الـ 32 الأول من البطولة، وذلك من أجل التركيز في بطولة الدورى الممتاز، لاسيما وأن الفريق يسعى إلى تحسين مركزه بالمسابقة بعدما تراجعت النتائج خلال الفترة الماضية.

وطالب الجهاز الفنى لاعبى الفريق بضرورة التركيز على تحسين النتائج في الدورى العام، بداية من مباراة سيراميكا المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من عمر المسابقة المحلية، واستأنف الفريق تدريباته على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر عقب عودة البعثة من تونس مساء الخميس الماضى في رحلة أستغرقت قرابة الأربع ساعات.