شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتى يرحب بالاستغناء عن مويس كين لباريس سان جيرمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وافق كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق إيفرتون الإنجليزي، على السماح لنادى باريس سان جيرمان الفرنسي، بإتمام الصفقة التي يرغب في الحصول عليها من فريقه.

وقال أنشيلوتي: «نرحب بالتفاوض مع إدارة بي إس جي، إذا أرادت التعاقد مع مويس كين، علينا في البداية مراعاة رغبة اللاعب، فإذا كان يريد البقاء في سان جيرمان، بالطبع سيكون على الناديين التفاوض لتحقيق هذه الرغبة، مويس كين يؤدي حاليا بشكل جيد مع الفريق الفرنسي، لذا إذا أراد باريس شراءه عليه التفاوض مع مسؤولي إيفرتون».

ويلعب مويس كين (20 عاما) بصفوف باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، دون وجود بند الشراء.

وتألق كين مع الفريق الباريسي، حيث سجل 10 أهداف في 17 مباراة بالدورى الفرنسى ودوري أبطال أوروبا.