شكرا لقرائتكم خبر عن «تفتيش» جوازات سفر لاعبى الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلبت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى، من الجهاز الإدارى للفريق الكروى الأول بقيادة سيد عبدالحفيظ، مراجعة جوازات سفر اللاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى، للاطمئنان على صلاحية جوازات السفر لتجنب أي مفاجأت قد تحدث بانتهاء جواز سفر أي شخص قبل سفر البعثة إلى قطرللمشاركة في مونديال الأندية المقرر انطلاقة 1 فبراير المقبل.

وترغب لجنة التخطيط في التحضير المبكر لسفر البعثة المقرر أن يترأسها محمود الخطيب رئيس النادى بدون أي عوائق.

وستجرى قرعة المونديال في مدينة زيوريخ السويسرية يوم 19 ينايرالجارى، ومن المقرر أن تقام المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية بقطر على استاد أحمد بن على، ومن المقرر أن يبدأ الأهلي مشواره يوم 4 فبراير ضمن مباريات الدور الثاني.