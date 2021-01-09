شكرا لقرائتكم خبر عن «باتشيكو» يؤجل حسم ملف «المستبعدين».. والزمالك يبيت فى الإسكندرية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر البرتغالى، جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق الكروى الأول لنادى الزمالك، تأجيل حسم ملف المستبعدين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لحين انتهاء الفريق من مباراة المصرى، المقررة الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة السابعة للدورى.

وتلقى عدد من اللاعبين، الذين لا يشاركون بصفة أساسية مع الفريق، بعض العروض، للانتقال على سبيل الإعارة، لبعض أندية الدورى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، إلا أن المدير الفنى، فضل عدم حسم قراره بشأن تلك العروض، إلا بعد الانتهاء من مواجهة المصرى، حتى لا يتسرع في اتخاذ قراره، سواء برفض تلك العروض أو قبولها.

من ناحية أخرى، رفض المدير الفنى منح لاعبيه راحة سلبية، الأحد، عقب الانتهاء من مواجهة طلائع الجيش، بسبب ضيق الوقت خصوصاً أن الفريق مرتبط بمواجهة المصرى في الإسكندرية.

واتفق باتشيكو مع جهازه المعاون على أن يكتفى بأداء بعض التدريبات الاستشفائية، للمجموعة التي شاركت أمام الطلائع، لتفادى تعرض أي منهم لإصابة قد تبعده عن الفريق لفترة طويلة، على أن يتم رفع المعدلات البدنية للمجموعة التي لم تشارك في مباراة السبت، تحسباً للاعتماد على أي منهما أمام المصرى.

واستقر باتشيكو على أن يكون المران الرئيسى في القاهرة، ظهر الاثنين، ويعلن بعدها المدير الفنى، القائمة التي ستخوض المباراة، ليتوجهوا بعدها مباشرةً إلى الإسكندرية، للمبيت بها ليلة المباراة.