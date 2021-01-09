شكرا لقرائتكم خبر عن بيرلو يحذر لاعبى يوفنتوس من مواجهة ساسولو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حذر أندريا بيرلو، المدير الفني ليوفنتوس، فريقه من ضيفه ساسولو، قبل المواجهة المقررة غدا الأحد، ضمن الجولة الـ 17 من الدوري الإيطالي.

وقال بيرلو، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «أتوقع مباراة صعبة، لأن ساسولو فريق جيد للغاية، لديهم مدرب ممتاز، وهو دي زيربي، لكن علينا أن نركز عليهم عندما يمتلكون الكرة، لأنهم بارعون في الهروب من ضغط الخصم، من يتصدر، يبقى هو الفريق الذي يجب التغلب عليه، لقد فزنا بالكالتشيو لتسع سنوات متتالية، ومن الواضح أن هناك ضغطا علينا، لكن ميلان هو الفريق الذي يجب هزيمته، لأنه المتصدر حاليا، لقد كان انتصارا مهما على ميلان، لكن إذا لم نفز غدا، سيكون كل هذا هباء، إذا لم نحصل على نتيجة جيدة أمام ساسولو، فإن ما فعلناه في سان سيرو سيكون دون تأثير».

وأضاف بيرلو: «ما أريده هو تحسين قوتنا العقلية، أريد المزيد من التركيز، لأن هذا يمنحنا إحساسا بالاتساق، ديميرال لعب مباريات أكثر من كيليني، وبعد إصابة دي ليخت، فإن ديميرال أكثر استعدادا للمشاركة غدا، موراتا قد يكون على مقاعد البدلاء غدا، ولست متفاجئا بأداء كييزا، لأنني أعرف جودته، يجب أن يكون أداؤه في سان سيرو نقطة انطلاق له».