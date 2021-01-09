شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يعاينون أرضية استاد السويس استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على معاينة أرضية ستاد الجيش بالسويس عقب وصول الحافلة إلى الملعب استعدادا لمواجهة طلائع الجيش ببطولة الدوري.

وقام اللاعبون بمعاينة أرضية الملعب قبل المباراة على أن يبدأ الفريق بعد قليل عملية الإحماء استعدادا لخوض اللقاء .

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها الفريق مواجهة طلائع الجيش وسيبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم محمد أبوجبل في حراسة المرمى ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي «الونش» وأحمد فتوح وحازم إمام في خط الدفاع وطارق حامد وإمام عاشور ويوسف إبراهيم «أوباما» وأحمد سيد «زيزو» ومحمود عبدالرازق «شيكابالا» في خط الوسط وعمر السعيد في خط الهجوم.

فيما يجلس على دكة البدلاء كل من محمد عواد ومحمود علاء وحمزة المثلوثي وإسلام جابر وعبدالله جمعة ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وحسين فيصل وأسامة فيصل.

يذكر أن الفريق قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله، وفاز على سموحة في الجولة الثالثة بهدفين دون رد كما فاز على إنبي بالجولة الخامسة بهدفين لهدف.