شكرا لقرائتكم خبر عن «الأهلى 2001» يهزم سموحة بهدف فى بطولة الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الاهلى، مواليد 2001، على مضيفه سموحة، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت بالإسكندرية، ضمن الجولة الثامنة للمجموعة الثانية من بطولة الجمهورية، وهي الجولة الثالثة من الدور الثاني.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من عاصم سليم، في حراسة المرمى وفى الدفاع: محمد أشرف- هاني عمرو- محمد سلامة- أحمد سيد عبدالنبي.

وفى الوسط: عمر رزق- كريم سعد الله- أحمد نبيل «كوكا»- أحمد سيد غريب- محمد رضا والهجوم: على عمرو.

وشارك أحمد عربي بدلًا من أحمد غريب، وسمير محمد بدلًا من على عمرو، وعمر حجاج بدلًا من محمد رضا.

جاء هدف الفوز الوحيد للأهلي في الدقيقة 30 من عمر المباراة، وسجله محمد رضا.،بهذا الفوز رفع فريق مواليد 2001 بالأهلي رصيده إلى 19 نقطة، من الفوز في 6 مباريات والتعادل في مباراة واحدة، والخسارة في مثلها، ليستمر متربعًا على صدارة ترتيب المجموعة، علمًا بأنه حسم تأهله للمرحلة النهائية منذ الجولة الماضية.

وافتتح الفريق مسابقة الدوري بالفوز على غزل المحلة 1-0، ثم فاز على الجونة 2-0، وعلى سموحة 1-0، وتعادل سلبيًّا مع الإنتاج الحربي، وفاز على إنبي 2-1، وفاز على غزل المحلة 2-0، وخسر من الجونة 1-3، وفاز على سموحة 1-0، مسجلًا 10 أهداف مقابل 4 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2001 معتز إينو مديرًا فنيًّا، وأحمد رؤوف مدربًا عامًّا، وتامر دسوقي مدربًا للحراس، ومحمد إمام طبيب الفريق، ومحمد راشد إداري الفريق، وأحمد عبدالخالق المدلك.