حازم إمام يُعلق على استبعاد فرجاني ساسي من لقاء الزمالك وطلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حازم إمام لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أنه تحدث مع أيمن يونس عضو لجنة الكرة بالنادي الأبيض، والذي أشاد بالتونسي فرجاني ساسي، مشيرا إلى أن سبب عدم مشاركته اللاعب أمام طلائع الجيش عدم جاهزيته.

وقال إمام في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" ساسي سيكون جاهز بعد لقاء طلائع الجيش، لانه عاد مؤخرا من تونس ولم يكن جاهز لمباراة اليوم.

وأضاف:" لو رحل ساسي في أخر الموسم سيكون على حق، والزمالك متمسك به لانه لاعب جيد ومفيد للفريق".

وأوضح،أن أي لاعب ينضم للأهلي أو الزمالك يتوهج وتزداد نجوميه بسبب الجماهير، مشيرًا إلى أنه لم يتعامل مع ساسي لكن الجميع يشيد به.

وأتم:" استبعد فكرة تجميد فرجاني، فهو من الممكن أن يكون غير جاهز لذلك لم يتواجد أمام طلائع الجيش، وسيكون ظلم من باتشيكو في حالة اشراكه على حساب لاعبين أكثر جاهزية منه".

وفي نفس السياق، يرى عبد الواحد السيد حارس الزمالك السابق، أن أي لاعب ملتزم في التدريبات بالتأكيد سيشارك مع الفريق.

وأتم:" اللاعب فرجاني ساسي سافر إلى تونس ولم يحضر المران ومن العدالة عدم مشاركته".