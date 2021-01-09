إمام: تعرضت في الزمالك لما يعيشه شيكابالا الآن والمشاركة كبديل "غلسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

صرح حازم إمام قائد الزمالك السابق، بأنه تعرض في نهاية مسيرته لما يعيشه محمود عبدالرازق "شيكابالا" في النادي خلال الوقت الحالي، قائلًا أن المشاركة في المباريات كبديل دائمًا أمر لا يروق له.

وقال حازم إمام في تحليله لما قبل مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش بالدوري على قناة "أون تايم سبورتس": "ما يعيشه شيكابالا في الوقت الحالي تعرضت لها في نهاية مسيرتي مع نادي الزمالك، وكنت أشعر بعدم الراحة لوجودي على مقاعد البدلاء ثم يستدعيني المدرب للمشاركة واللقاء (متعقرب)."

وتابع: "أنا أفضل أن يشارك شيكابالا في المباراة من البداية وعندما يقل المجهود يخرج، لكن اللاعب المهاري لا يحب الدفع به 20 دقيقة في نهاية المباراة والأمور معقدة."

وأضاف: "هذا رأيي الشخصي ويمكن أن يكون لشيكابالا رأي أخر، لكن ربما الأفضل أن يبدأ بعض المباريات أساسيًا وفي مباريات أخرى يكون بديلًا من أجل الحفاظ عليه وعدم اجهاده، لكن المشاركة كبديل دائمًا تشعر أنها (غلسة)."

ولعب شيكابالا 3 مباريات في دوري we المصري للموسم الحالي، وكان أساسيًا في واحدة بديل في مباراتين، ولم يشارك في الرابعة.