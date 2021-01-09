بعد قليل.. الزمالك 1-0 طلائع الجيش.. أوباما يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا تغطية مباشرة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في اللقاء الذي يقام على ملعب "السويس الجديد" ضمن حسابات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري برصيد عشر نقاط، وفي حال فوز الأبيض سيتقاسم الصدارة مع الأهلي صاحب الـ13 نقطة.

في المقابل، يأمل طلائع الجيش في تحقيق نتيجة إيجابية بعد خمس مباريات لم يحقق فيها أي فوز إثر التعادل أمام الجونة (1-1) في الجولة الأولى والخسارة في أربع مباريات متتالية.

تشكيل الزمالك: محمد أبو جبل - أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حازم إمام - طارق حامد - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - عمر السعيد.

تشكيل طلائع الجيش: محمد بسام - محمد ناصف - علي الفيل - خالد سطوحي - أحمد زولا - فرانك ستيفين - محمد شحاتة - مهند لاشين - إسلام محارب - أحمد سمير - عمرو جمال.

تفاصيل المباراة:

الزمالك هدد مرمى طلائع الجيش في الدقيقة 12 عن طريق عرضية من أحمد سيد "زيزو" تمر من أمام يوسف إبراهيم "أوباما" في فرصة خطيرة للأبيض.

الزمالك لم ينتظر كثيرًا من أجل التسجيل في شباك طلائع الجيش حيث أحرز يوسف أوباما هدف التقدم من كرة رأسية رائعة بعد عرضية متقنة من حازم إمام لتصبح النتيجة (1-0).

فرصة خطيرة للزمالك عن طريق تسديدة من إمام عاشور في الدقيقة 23 لكن القائم الأيسر يتدخل ويمنع الأبيض من تعزيز النتيجة.

تابعونا دقيقة بدقيقة خلال أحداث المباراة..