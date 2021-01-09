الجونة يتعثر في المحلة ويمنح الزمالك فرصة مزاحمة الأهلي على القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تعثر فريق الجونة خارج دياره بالتعادل السلبي أمام فريق غزل المحلة في اللقاء الذي أقيم اليوم السبت ضمن حسابات الجولة السادسة من مسابقة دوري we المصري.

الصدارة تركها فريق الجونة بعدما أصبح رصيده من النقاط 12 نقطة، في المقابل أصبح الزمالك لديه فرصة للصعود للقمة من أجل مزاحمة الأهلي على صدارة الترتيب.

ويتصدر الأهلي والذي فاز على سيراميكا كليوباترا أمس بنتيجة (2-0) برصيد 13 نقطة، في المقابل يمتلك الزمالك عشر نقاط وسيواجه طلائع الجيش مساء اليوم.

أما غزل المحلة فأصبح في المركز الثالث عشر برصيد ست نقاط.

ومن المقرر أن يلعب الجونة ضد الاتحاد السكندري في الجولة المقبلة، في المقابل سيلعب غزل المحلة ضد أسوان.

تفاصيل المباراة:

عمرو شعبان في الدقيقة 35 تألق بعدما أنقذ مرمى فريقه غزل المحلة عن طريق إبعاده تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة نفذها سيرجي أكا لتظل النتيجة سلبية.

وكاد خالد رسلان أن يسجل هدف التقدم لصالح غزل المحلة في الدقيقة 65 لكن إسلام طارق يتألق ويتصدى للكرة لتظل النتيجة سلبية.

الجونة ومن هجمة منظمة حاول تسجيل هدف التقدم عن طريق سيرجي أكا بعد كرة طولية رائعة من أحمد حمدي لكن تمر الكرة بجوار القائم في الدقيقة 68.

أخطر فرص المباراة كانت في الدقيقة 70 بعد عبور خالد رسلان من الحارس إسلام طارق لكن محمود الجزار مدافع دجلة يتألق ويبعد الكرة من خط المرمى لركلة ركنية.

تشكيل غزل المحلة: عمرو شعبان - هاني عادل - محمد فتح الله "كماتشو" - أحمد عيد - محمود علاء - أشرف السيد - أحمد النادري - خالد رسلان - إسلام فؤاد - عبده يحيى - فيكتور موسيس.

تشكيل الجونة: إسلام طارق - جوناثان نجويم - لؤي وائل - محمود الجزار - محمد حبيب يكن - نور السيد - سيرجي أكا - ناصر ناصر - إسلام عبد النعيم - إسلام رشدي - محمد رجب.