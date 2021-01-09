شيكابالا أساسيًا.. تعرف على تشكيل الزمالك ضد طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أعلن البرتغالي جيمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة طلائع الجيش في إطار الجولة السادسة من مسابقة دوري we المصري.

ومن المقرر أن يشارك حازم إمام لقيادة الجبهة اليمنى بدلاً من التونسي حمزة المثلوثي والذي لعب مباراة إنبي الأخيرة، في المقابل سيظهر محمود عبد الرازق "شيكابالا" بدلاً من أشرف بنشرقي.

التغيير الثالث في تشكيل الزمالك من خلال الدفع بطارق حامد أساسيًا، ليشارك بدلاً من محمد أشرف "روقة"، الغائب بسبب إصابته بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك بطريقته المعتادة على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حازم إمام.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - إمام عاشور.

خط الوسط الهجومي: أحمد سيد "زيزو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول الدوري المصري برصيد 10 نقاط، في المقابل يأتي طلائع الجيش في المركز الأخير برصيد نقطة حققها من مباراة الجونة في الجولة الأولى.

ويسعى الزمالك لتحقيق انتصاره الثالث في الدوري بعد الفوز في آخر جولتين ضد كل من سموحة (2-0)، وإنبي (2-1).

جدير بالذكر أن الزمالك حال فوزه في مباراة الليلة سيتقاسم الصدارة مع الأهلي برصيد 13 نقطة.