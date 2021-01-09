شالكه "جروس" ينجو من رقم كارثي بهاتريك تاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق شالكه فوزا عريضا على ضيفه هوفنهايم برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب "فيلتينس ارينا" مساء السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ15 من بطولة الدوري الألماني.

كانت تلك المباراة هي الثانية للسويسري كريستيان جروس، المدير الفني الجديد لشالكه، الذي عاد من الاعتزال لتولي مهمة إنقاذ الفريق الأزرق، في ظل سلسلة نتائج مخيبة للآمال.

ويدين شالكه بتحقيق الفوز في المباراة إلى النجم الأمريكي الصاعد ماتيو هوبي البالغ من العمر 19 عاما، الذي أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك".

وتمكن المغربي أمين حارث من المساهمة في الأهداف الأربعة لشالكه، حيث صنع الأهداف الثلاثة لماتيو هوبي قبل أن يختتم بنفسه رباعية فريقه في الدقيقة الـ79 من عمر اللقاء.

وسجل هوبي أهداف المباراة في الدقائق 42، 57 و63 من عمر اللقاء، ليوقع اللاعب على أول "هاتريك" في مسيرته، ويصبح أول أمريكي يسجل ثلاثية في تاريخ البوندسليجا.

وأصبح هذا الانتصار هو الأول لشالكه بعد 30 مباراة متتالية في الدوري الألماني بلا أي فوز.

وكان آخر انتصار لشالكه في المسابقة منذ 385 يوما، وتحقق على حساب بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة (2-1) في 17 يناير 2020.

وأفلت شالكه من معادلة الرقم القياسي السلبي في تاريخ بوندسليجا، المسجل باسم تسمانيا برلين الذي أخفق في تحقيق أي انتصار طوال 31 مباراة متتالية في موسم 1965/1966.

الفوز رفع رصيد شالكه إلى سبع نقاط ليصعد بشكل مؤقت إلى المرتبة قبل الأخيرة لترتيب الدوري الألماني، فيما تجمد رصيد هوفنهايم عند 15 نقطة ليظل في المركز الـ13 بجدول البوندسليجا.