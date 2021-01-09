أول رد رسمي من المقاولون بشأن بيع الثنائي للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف صلاح محسن رئيس نادي المقاولون العرب، أن نادي الزمالك لم يتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع ثنائي "ذئاب الجبل" التونسي سيف الدين الجزيري أو محمد مجلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأضاف رئيس المقاولون في تصريحات عبر "الخليج 365"، السبت، أن في حال طلب إدارة الزمالك التعاقد مع الجزيري أو المجلي سيكون القرار الرفض فورًا نظرًا لاحتياج الفريق لخدمات الثنائي.

وأشار رئيس المقاولون، إلى أن وضع الفريق في جدول الدوري ليس على ما يرام، لافتًا إلى الفريق يحتاج لدعم القوام الأساسي.

وأنهى رئيس المقاولون العرب تصريحاته، أن إدارة ناديه لم تخاطب الأهلي لضم لاعبين على سبيل الإعارة.

جدير بالذكر أن مصدر بنادي الزمالك كشف لـ"الخليج 365"، أن ناديه يرغب في ضم الجزيري خلال الميركاتو الشتوي الجاري.