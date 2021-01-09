الزمالك يحدد بديل مصطفى محمد.. واللاعب يرحب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

قال مصدر إن إدارة الزمالك ترغب في التعاقد مع التونسي، سيف الدين جزيري، لاعب المقاولون العرب، فيما قال اللاعب نفسه إنه لا يُمانع الانتقال للزمالك.

وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، أن إدارة الزمالك استطلعت رأي اللاعب التونسي الذي أكد أنه لا يمانع في الانتقال لصفوف الفريق الأبيض.

ومن جانبه قال جزيري من خلال تصريحات ليلا كورة: "إدارة المقاولون العرب لم تخبرني بأي عروض رسمية من جانب الزمالك، لكن في حال وجود عروض بالطبع أتمنى الانضمام لصفوف الزمالك، لكن حتى الآن لا يوجد أي عروض رسمية."

اللاعب صاحب الـ27 عامًا بدأ مشواره عام 2011 مع شبان الأفريقي التونسي قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول، كما أنه دافع عن ألوان عدد من الفرق التونسية مثل اتحاد بن قردان، وانتقل إلى طنطا عام 2017 وظهر بشكل جيد قبل الانضمام لصفوف المقاولون صيف 2019.