مصر المقاصة يخطف فوزا قاتلاً من أسوان في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي مصر المقاصة فوزاً قاتلاً على نظيره أسوان بهدف نظيف، ضمن منافسات الأسبوع السادس ببطولة دوري we المصري.

وأحرز هيثم الفيل لاعب أسوان هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 90+3 في مرماه.

وأكمل أسوان اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 65، بعد طرد محمد جابر لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ورفع مصر المقاصة رصيده إلى النقطة العاشرة في المركز الخامس، بينما توقف رصيد أسوان عند النقطة السادسة في المركز الثالث عشر.

تفاصيل المباراة

أضاع أسوان فرصة التقدم بعدما لعب عمرو الحلواني ركلة حرة بتمريرة عرضية مرت من أمام رأس محمود شبانة لتمر الكرة إلى ركلة مرمى.

وأهدر نادي أسوان هدفا محققا بعد هجمة مرتدة سريعة قادها أحمد الصغيري الذي مر من مدافع المقاصة ثم مرر الكرة لأحمد خالد الذي كان في مواجهة المرمى وسدد كرة تجاه المرمى وكاد أن يسجل الهدف الأول لولا تدخل محمد الدسوقي مدافع المقاصة الذي أبعد الكرة في الوقت المناسب.

وأضاع باولن فوافي لاعب المقاصة فرصتين محققتين بعدما سدد كرة أولى من على حدود منطقة الجزاء ولكن تسديدته علت المرمى، وعاد بعدها بدقائق ليهدر فرصة ثانية عندما سدد من خارج منطقة الجزاء ولكن عمر رضوان حارس أسوان تصدى للكرة بنجاح.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه محمد جابر لاعب أسوان بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية له خلال اللقاء، بعد تدخله القوي على قدم خالد أوتشو لاعب المقاصة.

وسدد هشام محمد لاعب مصر المقاصة تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء أسوان، اصطدمت برأس هيثم الفيل لاعب أسوان وحولت اتجاهها لتسكن شباك عمر رضوان حارس أسوان في الدقيقة 90+3.