شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يفاجىء الأهلى بطلب خاص قبل المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، من إدارة النادى سفر الفريق إلى قطر بطائرة خاصة للمشاركة في مونديال الأندية الذي ينطلق مطلع فبراير المقبل، وذلك بهدف توفير أجواء من الراحة للبعثة وضمان عدم المكوث لساعات طويلة في المطار، وينتظر أن يحسم مجلس الإدارة القرار النهائى بخصوص طلب السفر بطائرة خاصة خلال اجتماعه المقبل، بينما كشفت مصادر داخل النادى أن محمود الخطيب، رئيس النادى سوف يترأس بعثة الفريق في كأس العالم للأندية، على غرار رئاسته لبعثة الفريق في المناسبات الكبرى.

وارسل الأهلي في وقت سابق قائمته الأولية في المونديال، والتي ضمت 33 لاعبا من المقرر تقليصها لـ 23 قبل انطلاق البطولة التي تبدأ في الأول من فبراير المقبل.