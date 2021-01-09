شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالحميد بسيونى: سنلعب أمام الزمالك للفوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش، أن فريقه سيلعب أمام الزمالك من أجل الفوز، بسبب الوضع الصعب الذي يعيشه الفريق في الدوري واحتلاله المركز الأخير، برصيد نقطة واحدة.

وقال بسيوني، في تصريحات إعلامية: «درسنا الزمالك جيدا خلال المباريات الأخيرة في الدوري، وتشكيلة الطلائع اكتملت بعودة إسلام محارب وزولا، نتمنى تقديم المستوى الذي قدمناه أمام الزمالك في نصف نهائي كأس مصر، وإثبات أن الفترة الماضية كانت كبوة وانتهت».