شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات حالة مصابي الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أيمن عوض الله عضو الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، اخصائى إصابات الملاعب والتأهيل إن باهر المحمدى قلب الدفاع سينتظم بتدريبات الفريق مع بداية شهر فبراير وسيكون جاهزا للمشاركة بالتدريبات.

وأضاف: «عبدالرحمن مجدى جناح الفريق يخوض الأن المرحلة الأخيرة في التأهيل قبل عودته للملاعب كما أن أحمد أيمن ظهير الفريق أجرى منذ أيام جراحة الرباط الصليبى ويؤدى في المرحلة الحالية عمليات التأهيل».

ويلتقى الإسماعيلى شقيقه الرجاء مساء الاثنين لحساب جولة الإياب من الدور قبل النهائى للبطولة العربية.