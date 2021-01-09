شكرا لقرائتكم خبر عن «الأهلي 2008» يهزم اتحاد الشرطة بهدف نظيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلى، مواليد 2008، على اتحاد الشرطة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أكاديمية الأهلي بفرع النادي بمدينة نصر، ضمن الجولة الرابعة من مهرجان البراعم السوبر.

جاء هدف فوز الأهلي عن طريق بلال عطية من ركلة جزاء.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2008 بالأهلي أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وأحمد عبدالرؤوف مدربًا عامًّا، وسمير جميل مدربًا لحراس المرمى، وحسن فاضل طبيب الفريق، ومحمد فتحي إداريًّا.

وتقام مباريات مهرجان البراعم دون احتساب نتائج أو نقاط لكل المواليد «2008- 2009- 2010- 2011»، عدا بطولة مواليد 2007 التي يتوج خلالها الفريق الأكثر حصدًا للنقاط باللقب.