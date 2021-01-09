شكرا لقرائتكم خبر عن «أهلي 2007» يفوز على الشمس بثنائية نظيفة في مهرجان البراعم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلى، مواليد 2007، على ضيفه الشمس، بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن الجولة الرابعة من مهرجان البراعم للسوبر.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من ياسين عبدالحميد حارس المرمى وفى الدفاع: كريم عمرو- كريم عيد- إياد مدحت- زياد وائل.

والوسط: مازن هاني- محمد طه- محمد رأفت- أحمد شريف الشيخ- أحمد عصام

الهجوم: زيدان ناجح.

وجاءت ثنائية الأهلي عن طريق أحمد شريف الشيخ، في الدقيقتين ٥٥ و٧٠ من عمر المباراة.

الفوز رفع رصيد «أهلي 2007» إلى 9 نقاط، جمعها من الفوز في 3 مباريات والخسارة مرة واحدة، حيث خسر في الجولة الأولى أمام النصر 1-2، وفاز على الدرب الأحمر 5-0، وعلى سراي القبة 6-1، وفاز على الشمس 2-0، مسجلًا بذلك 14 هدفًا مقابل 3 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2007 حسين شكري مديرًا فنيًّا، ومحمد ماهر مدربًا عامًّا، وأنور وجدي مدربًا لحراس المرمى، وأشرف عثمان طبيبًا، وأحمد فؤاد إداريًّا، وإبراهيم رشاد المدلك.