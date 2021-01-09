شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة رواتب الفرق الرياضية تشتغل في الزمالك.. ومطالب بمساواتهم بفريق الكرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشتعلت أزمة تأخر رواتب النشاط الرياضي والفرق الرياضية والأجهزة الفنية بنادي الزمالك، بعد فشل اللجنة الثلاثية في صرف رواتب الموظفين للشهر الثالث على التوالي حيث حرص العديد من الفرق الرياضية على الشكوى للواء عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة، وطالبوه بسرعه صرف الرواتب أسوة بسداد الملايين للاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

واشتكت الفرق الرياضة والأجهزة الفنية من عدم صرف رواتب شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي خصوصا بعد دخولهم في الشهر الثالث يناير من العام الحالي دون صرف أي رواتب.

وتفهمت اللجنة الثلاثية صورة غضب الأجهزة الفنية للفرق الرياضية ووعدت بتدبير الرواتب خلال أسبوع أسوة بما تم مع فريق الكرة الأول الذي كلف خزينة النادي أكثر من ٢٠ مليون جنيه خلال الشهر الماضي مستحقات تم سدادها في حين أن النشاط الرياضي كله يحتاج فقط 4 ملايين جنية لسداد الرواتب.