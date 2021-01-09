شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين بالإسماعيلى يشاركون للمرة الأولى فى البطولة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل الإسماعيلى ضيفًا على الرجاء المغربى مساء الإثنين المقبل في إطار إياب نصف نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال، ويحتاج الدراويش لتحقيق أي نتيجة إيجابية لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وتحتوى قائمة الفريق على 6 عناصر جديدة تتواجد في البطولة العربية لأول مرة في تاريخهم، بعد إنضمامهم للقلعة الصفراء وهم، مروان الصحراوى الذي انضم إلى صفوف الإسماعيلى قادمًا من البنزرتى التونسى، وأحمد كاستيلو الذي تم تصعيده من فريق الشباب قبل نهاية الموسم المنقضى، ورضوان شريفى المدافع الأيسر الجزائرى، ومحمد عادل القادم من الإنتاج الحربى، وأحمد مصطفى الذي كان محترفا ضمن صفوف جينت البلجيكي، وآرى بابل الذي أوصت اللجنة الفنية بالإسماعيلى قبل بداية الموسم بضرورة التعاقد مع هذا اللاعب بعدما أصبح صفقة انتقال حر.