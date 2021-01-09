شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسني ونجوم حفل افتتاح مونديال اليد يدخلون «فقاعة» طبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت اللجنة المنظمة لبطولة كاس العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر بداية من الأربعاء المقبل، دخول كل نجوم حفل الافتتاح في فقاعة طبية مبكرا، تجنبا لأي إصابات بفيروس كورونا.

ويحيي حفل افتتاح مونديال اليد، المطرب المصري تامر حسني، بجانب فقرات استعراضية، ودخل كل المشاركين في هذا الحفل، في حجر صحي بأحد فنادق القاهرة، سعيًا لخروجه بشكل آمن.

وقال هشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إنه ليس مسموحا للعاملين بالفنادق المخصصة للمنتخبات بمغادرتها، منعا لاختراق نظام الفقاعة الطبية.

وأشار إلى أن بطولة العالم، سيتم نقلها بأعلى جودة تليفزيونية، بعد وصول عربات بث بتقنية «4K».