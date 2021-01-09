شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سبب تغيير فندق إقامة الإسماعيلي في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو بعثة الإسماعيلي، تغيير فندق الإقامة في المغرب، بسبب التحفظ على جودة الفندق الذي حدده الاتحاد العربي لكرة القدم للفريق في مدينة مراكش.

ويلعب الإسماعيلي أمام مضيفه الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وقال طارق أبوالليل، المدير الإداري للإسماعيلي، عبر موقع ناديه، إنه يشكر مسؤولي الرجاء على حفاوة الاستقبال والتعاون مع بعثة ناديه لتذليل أي عقبات منذ الوصول للمغرب.

وأكد المستشار محمد الكلية رئيس البعثة، أن فريقه رفض فندق الإقامة المتواضع، موجهًا الشكر لمسؤولي الرجاء للتعاون بشأن تغيير الفندق في أسرع وقت ممكن.

وأجرى أفراد البعثة، مسحة طبية قبل اللقاء بـ 48 ساعة، كما حرص معيط الشهرى مراقب اللقاء، على زيارة بعثة الإسماعيلي ومتابعة كافة الإجراءات والاطمئنان على إقامتها.