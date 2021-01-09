شكرا لقرائتكم خبر عن بواليا يتوجه للفندق بعد مران الأهلى سيرا على الأقدام لعدم امتلاك سيارة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الكونغولى والتر بواليا مهاجم الأهلى عقب الانتهاء من مران الفريق الأحمر اليوم، السبت، يسير على قدميه متوجها إلى فندق الإقامة نظرا لعدم امتلاكه سيارة خاصة حتى الآن، فى الوقت الذى وانشغل المهاجم الكونغولى بهاتفه المحمول، بينما التقط محمد الشناوى قائد الأهلى سيلفى مع الجمهور الذى كان فى انتظاره خارج بوابه النادى، كما تواجد عم "حارث" عامل غرفة الملابس للاعبى أمام البوابة أيضا حيث جلس للراحة عقب انتهاء مهام عمله داخل ملعب مختار التتش، بينما غادر كل من حمدى فتحى ورامى ربيعة وسعد سمير كل منهم بسياراته الخاصة عقب انتهاء المران مسرعاً.

وبدأ الأهلى صباح اليوم الاستعداد لمباراة الإنتاج الحربى المقرر لها الثلاثاء المقبل فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز، وفاز الأهلى أمس على سيراميكا بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد السويس ضمن منافسات الجولة السادسة من مباريات الدورى الممتاز.

من ناحية أخرى، استقبل الأهلي، ظهر اليوم، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، وكان فى استقبالهما العميد محمد مرجان المدير التنفيذى للنادي.

وقال العميد محمد مرجان، إن الزيارة جاءت بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل النادى، والتى أقرتها الوزارة، وهو ما يجرى بالفعل منذ أن طفت أزمة كورونا على السطح، موضحا أن مجلس إدارة الأهلى برئاسة محمود الخطيب حريص كل الحرص على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، بما يضمن سلامة الأعضاء والعاملين، وأعضاء الفرق الرياضية.

وتشمل هذه الخطوات الاحترازية عمليات التعقيم الكامل لكل الأسطح والأرضيات والأجهزة المختلفة داخل النادي؛ سواء فى الصالات الرياضية أو «الجيم»، وكذلك غرف الملابس والحمامات، والحفاظ على نظافة جميع المنشآت والأفراد، من خلال وجود أماكن لتعقيم الأيدى أثناء الدخول من بوابات النادي، وأماكن التجمع الخاصة بالأعضاء أو اللاعبين أو العاملين؛ مثل حمامات السباحة والصالات الرياضية والمنافذ.

وأشار المدير التنفيذى إلى أن الإجراءات الاحترازية تتضمن أيضا حملات التوعية للجميع داخل النادي، من خلال عقد ندوات طبية فى الأماكن المفتوحة، وملصقات توعوية من خلال اللجنة الطبية بالنادي، وكذلك الاستعانة بأطباء الفرق المختلفة فى توعية الأجهزة الفنية واللاعبين، مع توفير جهاز كشف ارتفاع درجة الحرارة طبقًا للإجراءات الوقائية، بدافع الحفاظ على الأعضاء واللاعبين والمدربين وجميع الأجهزة المختلفة فى كل الألعاب، بالإضافة إلى العاملين داخل النادي.