شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يتعادل سلبيا مع الجونة فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين غزل المحلة والجونة، فى المباراة المقامة حاليا بين الفريقين باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتمكن فريق الجونة من الاستحواذ على الكرة وكان اللعب بين الفريقين خلال الشوط الأول فى منطقة وسط الملعب وحاول كل فريق تهديد مرمى الآخر ولكن كل الهجمات باءت بالفشل دون ترجمتها إلى أهداف حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ويضم تشكيل غزل المحلة:حراسة المرمى: عمرو شعبان،خط الدفاع: محمود علاء، أحمد عيد، محمد فتح الله وهاني عادل،خط الوسط: أحمد الندري، أشرف السيد، خالد رسلان وعبده يحيى،الهجوم: إيدو موسيس وإسلام فؤاد.

وجاء تشكيل الجونة على النحو التالي:حراسة المرمى: إسلام طارق،خط الدفاع: محمد يكن، لؤي وائل، محمود الجزار وجونثان نجويم،خط الوسط: نور السيد، سيرج أكا وناصر ناصر،خط الهجوم، إسلام عبدالنعيم، إسلام رشدي ومحمد رجب.

ويحتل غزل المحلة، قبل مباراة اليوم، المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد خمسة نقاط بعد أن لعب خمسة مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر مثلهم في المقابل يحتل الجونة المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 5 مباريات فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في مباراتين.