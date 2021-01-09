شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يحيى ذكرى والده بقصة الطائرة الحربية وإحرازه 5 أهداف بشباك الأهلى..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كابتن نادى الزمالك السابق حازم إمام على إحياء ذكرى والده الراحل حمادة إمام من خلال حسابه الرسمى على موقع فيس بوك، وذلك حينما روى حكاية والده مع القلعة البيضاء حينما سجل خمسة أهداف بمرمى النادى الأهلى بنهائى كأس مصر لفريق 20 عام.



حمادة إمام

وكتب تحت عنوان "قصة الطائرة الحربية و لقب محمد الخامس" بوست مطول قال فيه : " لقب حمادة إمام بخلاف الثعلب بلقب آخر وهو "محمد الخامس"، وذلك يرجع لأنه عندما كان فى الـ 18 من عمره كان يلعب أحيانا مع فريق 20 سنة بالنادى فى ظل الذكاء والمهارات التى كان يتمتع بها، وعندما وصل فريق عشرين سنة إلى نهائى كأس مصر لمواجهة الأهلى لتحديد البطل قرر الجهاز الفنى للقلعة البيضاء الاستعانه بحمادة إمام فى اللقاء لكنه كان برفقة والده الراحل يحى إمام فى قطاع غزة، خاصة أن والده كان نائباً لحاكم قطاع غزة وأراد أن يتفرغ ابنه للدراسة".



حمادة امام مع ابناءه

وأضاف : "أرسل الزمالك خطابا إلى المشير عبد الحكيم عامر، وقرر المشير إرسال طائرة حربية إلى غزة أحضرت حمادة إمام إلى القاهرة، وشارك بالفعل فى اللقاء وسجل 5 أهداف ليفوز الفريق الأبيض على غريمه التقليدى النادى الأهلى بستة أهداف ويتوج بطلا لكأس مصر تحت 20 عاما.



حمادة إمام خلال أحد مبارياته

وكان حازم إمام أحيا نجم نادى الزمالك السابق وعضو مجلس النواب، أحيا ذكرى رحيل والده نجم القلعة البيضاء الأسبق حمادة إمام، والذى تحل اليوم الذكرى الخامسة على رحيله عن عالمنا، وكتب الثعلب الصغير عبر حسابه الشخصى على تويتر: خمس سنين علي رحيل الوالد العزيز اللهم ارحمة رحمه واسعه وادخله فسيح جناتك يا ارحم الراحمين.

وتوفي حمادة إمام في التاسع من شهر يناير عام 2016، مخلفاً تاريخاً عظيماً سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه فالتعليق الرياضي.

حمادة إمام نجم نادى الزمالك السابق، أحد المواهب الكروية التى لا يمكن أن ينساها عشاق الساحرة المستديرة على اختلاف انتماءاتهم، ولد حمادة إمام فى 28 نوفمبر 1943 فى حى المنيرة المجاور لشارع القصر العينى بالقاهرة، وتخرج بالكلية الحربية ليعمل ضابطا بالقوات المسلحة، ليحال إلى المعاش برتبة عميد، وكان والده ضابط سابق وحاكم لغزة عام 1954 وحارس مرمى المنتخب.