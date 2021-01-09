شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا مع الاهلى = 4 أهداف × 6 مباريات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - محمود عبد المنعم كهربا مهاجم فريق الأهلى من أبرز الصفقات الناجحة بالقلعة الحمراء خلال السنوات الماضية، بعدما تمكن من الظهور بشكل قوى خلال مباريات الدورى المصرى الممتاز ودورى أبطال أفريقيا بأهدافه حاسمة والمساهمة أيضا فى صناعة الأهداف لزملائه، ليحجز مكانا أساسيا فى تشكيل بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق.

وتمكن كهربا من تسجيل 4 أهداف خلال مشاركته فى 6 مباريات، حيث سجل أمام كل من سيراميكا وغزل المحلة والاتحاد السكندرى ومصر المقاصة.

كهربا تربع على قائمة هدافى الدوري المصري برصيد 4 أهداف فى بداية أكثر من مميزة لنجم القلعة الحمراء الذى استعاد بريقه وتوهجه تحت القيادة الفنية لبيستو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأحمر الذى نجح فى إعادة اكتشاف اللاعب بعد فترة من التشكيك فى مستواه وإمكانياته الفنية.

بدأ مسيرته الكروية مع النادى الأهلى فى قطاع الناشئين قبل أن ينتقل إلى نادى إنبى، وبعد تألقه، التحق بفريق لوزيرن السويسرى ثم جراسهوبر، قبل أن يعود إلى مصر مجدداً عبر بوابات نادى الزمالك، وعقب تألقه فى القلعة البيضاء انضم إلى اتحاد جدة السعودى ليخوض واحداً من أفضل مواسمه، قبل أن يعود للزمالك بعد انتهاء إعارته، ثم رحل إلى ديسبورتيفو أفيش بعد فسخ تعاقده مع الزمالك، ليعود مجدداً إلى مصر إلى عشقه الأول والأخير النادى الأهلى.

كهربا سجل بكل الألوان التى ارتداها مع مختلف الفرق، حيث خاض مع إنبى 35 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف وصنع هدفين، فيما شارك فى 19 مباراة مع لوزيرن السويسرى فى 19 مباراة سجل خلالهم 7 أهداف وصنع هدفا.

ومع جراسهوبر شارك كهربا فى 17 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع مثلهما، قبل أن يعود إلى الزمالك حيث شارك فى 82 مباراة سجل خلالهم 27 هدفاً وصنع 24 آخرين.

الفترة الأنجح فى مسيرة كهربا كانت مع اتحاد جدة السعودى، عندما شارك فى 53 مباراة، سجل خلالهم 24 هدفاً وصنع 9 أهداف آخرين، بينما شارك مع ديسبورتيفو فى 5 مباريات وسجل هدفاً واحداً.

وأخيراً عاد كهربا إلى بيته الأحمر، ليشارك حتى الآن فى 30 مباراة سجل خلالهم 11 هدفاً وصنع 5 أهداف.