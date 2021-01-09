شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة للاعبى الفريق: ممنوع رحيل أى لاعب لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ مسئولو نادى غزل المحلة لاعبى فريقهم الكروى خلال الأيام الماضية بعدم الموافقة على رحيل أى لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية والحفاظ على القوام الموجود حاليا والعمل على الدعم بصفقات قوية ترضى الجمهور.

وتحدث خالد عيد المدير الفنى لفريق غزل المحلة مع اللاعبين وطالبهم بالتركيز فى المباريات المقبلة وحصد أكبر عدد من النقاط والتواجد بمركز متقدم فى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز وتصحيح أخطاء المباريات الماضية واستغلال فرص التهدف.

ويواجه غزل المحلة نظيره الجونة فى الخامسة عصر اليوم، السبت، على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الفلاحين بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة بينما فاز الجونة على مصر المقاصة بهدف دون رد فى نفس الجولة.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد خمسة نقاط بعد أن لعب خمسة مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم وسجل لاعبوه أربعة أهداف وتلقت شباكه سبعة أهداف فى المقابل يحتل الجونة المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى ثلاثة مباريات وتعادل فى مباراتين وسجل لاعبيه ستة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.

وطالب خالد عيد المدير الفنى لغزل المحلة لاعبيه باستعادة النتائج الجيدة عن طريق إستغلال إقامة المباراة على ملعبه لخطف النقاط الثلاث، بينما يسعى رضا شحاته المدير الفنى للجونة على الحفاظ على سجله خالياً من الهزائم للاستمرار فى صدارة الدورى ومواصلة قطار الانتصارات.