شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقى يشكر جماهير الزمالك بعد اختياره لاعب العام: "هم السند الكبير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم المغربى أشرف بن شرقى، مهاجم نادى الزمالك، عن سعادته الكبيرة باختياره أفضل لاعب فى النادى خلال الموسم الماضى، مقدما الشكر لجماهير القلعة البيضاء، مؤكدا أنهم السند الكبير والطاقة التى تدفعه للتألق، وأيضا زملائه اللاعبين، الذين يشكلون عائلة موحدة فى الملعب وخارجه.

وقال بن شرقى، عبر ستورى حسابه على انستجرام: "شكرا لجماهير الزمالك على اختيارهم لى كأفضل لاعب فى الموسم الماضى، فهم السند الكبير لنا والطاقة التى تدفعنا لتقديم المزيد من العطاء".

وأضاف بن شرقى: "الشكر موصول لزملائى اللاعبين الذين ساندونى منذ أول يوم لى فى الزمالك، ونشكل عائلة كبيرة موحدة ومتجانسة فى الملعب وخارجه، فلولاهم ما كنت لأتألق، والقادم سيكون أفضل إن شاء الله"، وتابع بن شرقى: "الشكر أيضا لكل مكونات الزمالك، نلتقى قريبا لنشعل شموع الأفراح ونحتفل بالألقاب".

وتوج بن شرقى، لاعب العام فى نادى الزمالك خلال 2020، بعد المستويات المميزة التى قدمها مع الفريق، وقيادة الأبيض للتويج ببطولتى السوبر الإفريقى وعلى حساب الترجى التونسى، والسوبر المصرى على حساب الغريم التاريخى والتقليدى النادى الأهلى، حيث أشارت منصات الزمالك على السوشيال ميديا، إلى فوز بن شرقى، قائلة: "بتصويت جمهورنا.. نجمنا الدولى المغربى أشرف بن شرقى هو لاعب العام فى فريقنا".