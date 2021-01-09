شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلى السابق: شريف بيجيب جول ويضيع 10.. ومروان محتاج يعرف هو عايز إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مشير عثمان، نجم النادى الأهلى السابق، كواليس تلقيه عرضاً للاحتراف فى أرسنال الإنجليزى، وقال عثمان فى تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم" على قناة أون تايم سبورت، "سنة 74 الكرة كانت متوقفة والأحوال المادية صعبة جداً، تلقيت عرض احتراف فى أهلى دبى، وسافرت ولعبنا 10 مباريات مع فرق مختلفة، أبرزها وست هام وأرسنال وإيبسويتش سيتي، وأرسنال طلب ضمى، ومندوبه قال لى عايز تلعب كرة فى إنجلترا لكن ما تفعله تضييع وقت، ولكن الإخوة وقتها رفضوا هذا الأمر".

وأضاف عثمان، "كلمة أسهل وأصعب لا تتناسب مع العصر الحالى فى كرة القدم، فكل الفرق يجب أن تحترم ونعمل لها ألف حساب، ونبذل الجهد للفوز عليها، يجب أن نقدر الفرق بشكل جيد لنحقق النتائج المناسبة، وهذا ما يجب أن يكون فى ذهن الأهلى والزمالك قبل منافسات دور المجموعات بأفريقيا".

وتابع نجم الأهلى السابق، "عقدى مع الأهلى كان يقدر بـ 25 جنيها، ولكن بعد الاحتراف فى أهلى دبى كانت نقلة بالنسبة لى، وحصلت معه على 5 بطولات.

وأضاف عثمان، "أتمنى أن يضم الأهلى مهاجما غير موجود فى مصر، يتناسب مع مستوى الأهلى، هداف بمعنى الكلمة، ووالد مروان محسن صديقى ولعبت معه، ولكنه يجب أن يعرف "هو عايز إيه" الأهلى ضمه لأنه هداف، وسوء الحظ قد يصادفك فى مرة أو مرتين، ولكنه يحتاج للتدريب على المرمى بعيدا عن التمرين".

وعن محمد شريف مهاجم الأهلى، قال عثمان إنه لم يقنعه حتى الآن، والتركيز عليه من الإعلام "خضه شوية"، وماينفعش يجيب جول ويضيع عشرة، يجب أن يتعلم من حسام حسن.

واختتم لاعب الأهلى السابق قائلا، "صالح سليم كان يعاملنى معاملة خاصة، وكان بيقولى يا "مشمش"، عندما كنت فى أهلى دبى تمت دعوته لزيارة الإمارات وكانوا سعداء جداً بقبوله الدعوة".