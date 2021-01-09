شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يزيد أوجاع أسوان بهدف قاتل ويتقدم للمركز الخامس بالدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتزع فريق مصر المقاصة، بقيادة إيهاب جلال مدرب الفريق، فوزاً ثميناً بعد الفوز على ضيفه أسوان بهدف نظيف، خلال المباراة التى جمعت الفريقين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى العام، وسجل هدف المقاصة هيثم الفيل لاعب أسوان فى الدقيقة 93 من عمر اللقاء بالخطأ فى مرماه، وكان أسوان قد لعب بـ 10 لاعبين بداية من الدقيقة 65 بعد طرد محمد جابر مدافع أبناء الجنوب.

بهذا الفوز يرتفع رصيد المقاصة إلى النقطة العاشرة فى المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام، فيما يتجمد رصيد أسوان عند 6 نقاط بعدما تلقى أبناء الجنوب 4 هزائم متتالية.

شهدت انطلاقة الشوط الثانى محاولات هجومية من جانب أسوان، وفى الدقيقة 49 سدد محمود شبانة مدافع أبناء الجنوب كرة قوية كادت تضع جون أفيرى فى مواجهة مباشرة مع حارس مرمى المقاصة، قبل أن يتدخل الأخير فى الوقت المناسب ويخرج الكرة إلى رمية تماس.

فى الدقيقة 59 أهدر مروان حمدى مهاجم المقاصة فرصة ثمينة للتسجيل بعد تمريرة سحرية من شيملس بيكلى، وضعت مروان فى موقف الانفراد بمرمى عمر رضوان قبل أن يسدد الكرة بمحاذاة القائم الأيمن لحارس مرمى أسوان.

وأشهر حكم اللقاء الإنذار الثانى والبطاقة الحمراء لمحمد جابر لاعب أسوان، بعد تدخله مع خالد أوتشو لاعب المقاصة فى الدقيقة 65، تألق بعدها عمر رضوان حارس مرمى أبناء الجنوب فى التصدى لركلة حرة ببراعة ليحافظ على نظافة شباكه.

فى الدقيقة 72، أهدر المقاصة فرصة أخرى للتقدم، بعد تمريرة مميزة من باولون فوافى، لزميله شيملس بيكلى الذى سدد الكرة بغرابة خارج الملعب.

وتألق عمر رضوان حارس مرمى أسوان مرة أخرى فى الدقيقة 87 ليتصدى لتسديدة قريبة وقوية من لاعبى المقاصة ويواصل الحفاظ على نظافة شباكه.

واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل من ضائع، ليتألق عمر رضوان مجدداً فى الدقيقة 92 ويتصدى لرأسية قوية من لاعب لمقاصة بعد متابعته لركلة حرة.

فى الدقيقة 93 أحرز هيثم الفيل لاعب أسوان هدفاً ذاتياً بالخطأ فى مرماه، بعد تسديدة قوية من هشام محمد لاعب المقاصة اصطدمت بكابتن أسوان قبل أن تسكن شباك أبناء الجنوب، وأطلق الحكم صافرة النهاية فى الدقيقة 95 معلناً فوز المقاصة على أبناء الجنوب بهدف مقابل لا شىء.

كان المقاصة قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو

الدفاع: عصام صبحي وأسامة العزب وأحمد مودي ومحمد دسوقي

خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومفتاح طقطق وشميلس بيكلي

الهجوم: باولن فوافي ومروان حمدي

وتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمود حمدي وحسني فتحي ومصطفى شبيطة وعماد فتحي ورجب عمران وعلي محمد وأحمد متعب محمد عادل "أمو" وأحمد صبيحة.

فيما بدأ أسوان اللقاء بتشكيل مكون من:

عمر رضوان فى حراسة المرمى.

رباعى خط الظهر: عمرو الحلوانى، محمود شبانة، محمد جابر ميدو، عبد الله السنجهاوى.

خط الوسط: محمد سوستة، أحمد خالد، جون أفيرى، هيثم الفيل، أحمد صغيرى

الهجوم: عمر الداحى