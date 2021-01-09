شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الاسماعيلى يكشف موعد عودة باهر المحمدى وموقف عبد الرحمن مجدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن عوض الله، عضو الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، أن باهر المحمدى قلب الدفاع سينتظم فى تدريبات الفريق بداية شهر فبراير المقبل، وسيكون جاهزا للمشاركة بالتدريبات. وقال عوض الله، فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى، ”عبد الرحمن مجدى جناح الفريق يخوض الآن المرحلة الأخيرة فى التأهيل قبل عودته للملاعب”.

وأضاف عضو الجهاز الطبي، "أحمد أيمن ظهير الفريق أجرى منذ أيام جراحة الرباط الصليبى ويؤدى فى المرحلة الحالية عمليات التأهيل".

وأسند الاتحاد العربى لكرة القدم إدارة مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى تحكيميًا للعراقى مهند قاسم ويساعده مواطنه واثق مدلل والأردنى أحمد الرويلي، بجانب الأردنى أحمد يعقوب حكمًا رابعًا.

ويحل الدراويش ضيفًا على نادى الرجاء المغربى مساء الإثنين المقبل، على ملعب مراكش الكبير فى إطار إياب نصف نهائى البطولة العربية، ويحتاج الدراويش لتحقيق أى نتيجة إيجابية لخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

*تعد هذه المباراة هى الثانية للدولى العراقى الذى يكون طرفها الإسماعيلى، حيث سبق وأدار مباراته ضد الكويت الكويتى فى إياب دور الـ 32 ضمن منافسات نفس البطولة موسم 2018 / 2019 التى انتهت بهدفين نظيفين للمنافس قبل أن يصعد الدراويش بضربات الترجيح لأنه فاز بنفس النتيجة فى لقاء الذهاب.

* مهند القاسم من مواليد 12 يونيو 1980 بدأ التحكيم فى مصر عام 2005 سبق له إدارة أكثر العديد من المباريات المهمة خلال المسابقات المحلية بالعراق.