شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يزور نادى الزمالك ويجتمع باللجنة الثلاثية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، نادي الزمالك اليوم، واجتمع باللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك؛ لمتابعة كافة الملفات الخاصة بالنادي والاطمئنان على سير العمل فى ظل الإجراءات الصحية المتبعة. وحرص الوزير على الاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذ التعليمات الطبية التى أقرتها وزارة الرياضة بناءً على توجيهات مجلس الوزراء.

وأجرى وزير الرياضة جولة فى نادى الزمالك بصحبة أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة النادىى، وتفقدوا الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصحية لتجنب العدوى بكورونا، خاصة فيما يتعلق بارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على المسافات والتباعد الاجتماعي بين العاملين والأعضاء.

وشدد الوزير على ضرورة الاهتمام بالجانب الصحي للاعبين وكافة الأجهزة الفنية والإدارية، واتخاذ كافة الاحتياطات في ظل الظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا.











