7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت 9 يناير 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها المقاولون يوافق على انتقال محمد مجلى للزمالك.. بشرط، مروان محسن يرفض الرحيل عن الأهلي على سبيل الإعارة.

مروان محسن يرفض الرحيل عن الأهلي على سبيل الإعارة

رفض مروان محسن مهاجم الأهلي فكرة الرحيل خلال يناير الجاري على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري مُتمسكاً بالرحيل النهائي حال عدم حاجة الفريق لجهوده بدعوى أنه ليس لاعب صغيراً أو مغموراً حتى يرحل من الأهلي على سبيل الإعارة من أجل اكتساب الخبرات والقدرات الفنية اللازمة ثم يعود للأهلي مرة أخرى.

المقاولون يوافق على انتقال محمد مجلى للزمالك.. بشرط

أبدى مسئولو المقاولون العرب، موافقتهم المبدئية على رحيل محمد مجلى لاعب وسط الفريق إلى نادى الزمالك خلال الميركاتو الشتوى الجارى، فى ظل دخول اللاعب دائرة اهتمامات القلعة البيضاء، تحسباً لرحيل فرجانى ساسى عن الزمالك بعد مماطلة اللاعب فى التجديد، ويشترط المقاولون تقديم عرض مادى مناسب للموافقة على بيع اللاعب الذى يمثل عنصراً أساسياً فى التشكيل الأساسى للفريق.

اتحاد الكرة: لا عقوبات على حكم الفيديو بمباراة الأهلى وسيراميكا

كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أنه لن يتم توقيع عقوبات على الحكم محمود دسوقى حكم الفيديو فى مباراة أمس بين الأهلى وسيراميكا بالدورى العام، بعدما ألغى هدفا للفريق الأحمر سجله محمود كهربا بداعى التسلل، وأوضح مسئولو اتحاد الكرة، أن الهدف الملغى كان من تسلل واضح، بجانب أن احتساب التسلل يكون بمعرفة تقنية الفار بعدما يقوم الحكم بوضع النقاط على الشاشة ثم تقوم التقنية بتحديد التسلل من عدمه.

اتحاد الكرة يُخير نادر رشاد بين منتخب الصالات أو بيراميدز

طلب مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، من نادر رشاد مدرب عام منتخب الصالات التفرغ للمنتخب نهائيا خاصة وأنه يعمل أيضا فى نادى بيراميدز، لذا تمت مطالبته بالتفرغ نهائيا للمنتخب أو الاستمرار فى بيراميدز، خاصة وأن اللجنة استقرت على إعادة تعيين الجهاز الفنى لمنتخب الصالات بقيادة هشام صالح بعد قرار توجيه الشكر له.

ننفرد بأول فيديو للحظة وصول عربات الـ4k لبث مباريات مونديال اليد مصر 2021

وصلت منذ قليل عربات البث الـ 4k إلى مصر لنقل مباريات بطولة كأس العالم لكرة اليد مصر 2021 المقرر انطلاقها يوم 13 يناير الجارى حتى يوم 31 يناير الجارى على 4 صالات مغطاة، هي استاد القاهرة وصالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر وبرج العرب والعاصمة الإدارية الجديدة، وتتبع عربات البث إحدى الشركات الإسبانية المسئولة عن إنتاج الجزء الفنى فى المونديال، كما أنها نفس الشركة الإسبانية قامت ببث بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت فى مصر مؤخرا، وهى إحدى الشركات العالمية المنفذة لتقنية VAR فى الدورى المصرى لكرة القدم.