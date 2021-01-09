شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تستهل مشوار تصفيات أستراليا المفتوحة للتنس غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ ميار شريف بطلة التنس مشوارها بالتصفيات المؤهلة لبطولة أستراليا المفتوحة، والتى تعد واحدة من أكبر البطولات باللعبة، غداً الأحد، والتى تستضيفها مدينة دبي بالإمارات العربية، حيث تستمر التصفيات خلال الفترة بين 10 إلى 13 يناير الجارى.

ومن المقرر أن يتأهل الفائزون فى التصفيات للعب فى الدور الرئيسى المقرر انطلاقه فى أستراليا.

وكانت ميار شريف قد شاركت صورة لها عبر حسابها الرسمى بموقع "فيس بوك"، خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة الدولى في دورته الـ42، وظهرت خلالها مرتدية فستانا باللون التركواز، وعلقت قائلة، "ماذا يحدث بالقاهرة.. يبقى بالقاهرة.. استمتعت بتجربتي على السجادة الحمراء".

يشار إلى أن ميار شريف، لاعبة منتخب التنس، سبق وخسرت مباراتها الأخيرة أمام الاستونية كايا كانيبى، المصنفة الأولى فى البطولة والـ 105 عالمياً، فى نهائى بطولة لاس بالماس التى تقام بإسبانيا، بنتيجة 2/0، وجاءت نتيجة الأشواط 6/3/، و6/2، ورغم خسارة ميار إلا أنها تقدمت 4 مراكز بالتصنيف العالمى وأصبحت فى المركز الـ 128 بدلا من 132.

فيما نجحت ميار فى الوصول إلى نهائى بطولة لاس بالماس للتنس بإسبانيا وذلك بعد تغلبها على الألمانية جولى نيمير بمجموعتين لمجموعة فى مباراة نصف النهائى، وكانت بطلة مصر قد قفزت إلى المركز 132 عالميا والثانى عربيا بعد فوزها ببطولة تشارلستون الدولية للتنس بالولايات المتحدة الأمريكية فى إنجاز كبير.

وتعتبر ميار شريف أول لاعبة مصرية فى التاريخ تبلغ الدور الرئيسى فى إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى بعدما وصلت للدور الرئيسى ببطولة رولان جاروس فى أكتوبر الماضي، كما أنها أول مصرية تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية حيث ستلعب فى أولمبياد طوكيو عام 2021.