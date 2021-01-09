شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يعود لتدعيم دفاع الزمالك فى مواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمود علاء مدافع الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك لصفوف فريقه خلال مواجهة طلائع الجيش المحدد لها السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد السويس في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، ويدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة بحثًا عن استمرار نغمة الانتصارات بعد الفوز على سموحة ثم إنبي بالجولتين الأخيرتين في المسابقة، بينما يبحث الطلائع عن أول فوز له هذا الموسم.

وعاد علاء لصفوف الزمالك بعد شفائه من فيرس كورونا، والذى أدى لغيابه عن مواجهتى سموحة وإنبى، فى الدورى، قبل أن يعود للتدريبات الجماعية يوم الأحد الماضى استعدادًا لمواجهة الطلائع، واستقر البرتغالى جايمى باتشيكو على تواجد علاء على مقاعد بدلاء الفريق الأبيض خلال مواجهة طلائع الجيش، على أن يعتمد فى التشكيل الأساسى على محمود حمدى الونش ومحمد عبد الغنى فى الدفاع.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز في 3 لقاءات وتعادل في مباراة وسجل لاعبيه سبعة أهداف وتلقت شباكه هدفين ومازال لديه لقاء مؤجل مع الأهلى ، فيما يحتل الطلائع المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بعد أن لعب 5 مباريات تعادل في لقاء وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبيه خمسة أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.

الزمالك بدأ مشواره في مسابقة الدوري بالانتصار على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل في الجولة الثانية مع بيراميدز بهدف لمثله، وفاز على سموحة في الجولة الثالثة بهدفين دون رد، ثم على انبى بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة للمسابقة ويبحث عن الانتصار الثالث على التوالي لمواصلة مزاحمة الجونة والاهلى على صدارة جدول الدوري.

فيما تلقى طلائع الجيش الهزيمة الرابعة على التوالي فى الدوري بعدما خسر أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الخامسة لمسابقة الدوري بعدما خسر من أسوان ومصر للمقاصة غزل المحلة ليقرر النادى قبول اعتذار طارق العشرى المدير الفني عن الاستمرار في منصبه وإعادة عبد الحميد بسيونى لتكون مباراة الليلة أول لقاء له .