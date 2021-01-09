موظفو الجبلاية يخضعون للمسحة الطبية الأسبوعية

القاهرة - سامية سيد - أجرى الاتحاد المصرى لكرة القدم اليوم المسحة الطبية الأسبوعية للعاملين، وسط إجراءات احترازية مشددة يطبقها الاتحاد لمواجهة فيروس كورونا، كما قررت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، بالتنسق مع وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية، تطبيق نظام التبادل بين الموظفين داخل مقر الجبلاية بهدف تقليص الأعداد داخل الاتحاد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خاصة أن الأيام الأخيرة شهدت أكثر من إصابة بالفيروس بين الموظفين.

وشددت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة على جميع الموظفين باتباع الإجراءات الاحترازية خلال تواجدهم داخل مقر الجبلاية بارتداء الكمامات واستخدام الكحول، مع تعقيم مقر الجبلاية بشكل دورى كما أعفى اتحاد الكرة الموظفين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من الحضور لمقر الاتحاد. وشهدت الأيام الأخيرة إعلان اتحاد الكرة عن ظهور أكثر من 5 إصابات بفيروس كورونا بين الموظفين فى إدارات الإعلام والحسابات والسكرتارية وشئون اللاعبين وغيرهم.