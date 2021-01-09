شكرا لقرائتكم خبر عن عضو الأوليمبية الدولية يعلن عدم ثقته فى إقامة أوليمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ديك باوند، العضو الأكثر استمرارًا في اللجنة الأوليمبية الدولية، إنه ليس واثقا من إقامة أوليمبياد طوكيو 2020 في موعده الجديد المقرر خلال العام الجارى.

وكانت أوليمبياد طوكيو قد تأجلت من العام الماضى إلى العام الجارى بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد- 19». وقال باوند في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بى. بى. سى) إنه ليس متيقنًا إزاء إقامة الدورة الأوليمبية في موعدها الجديد في ظل التطورات المتعلقة بأزمة فيروس كورونا. وكرر المسؤولون في اليابان ومسؤولو اللجنة الأوليمبية الدولية التأكيد يوم الثلاثاء الماضى على إقامة دورة أوليمبية «آمنة» في موعدها الجديد المقرر في يوليو وأغسطس المقبلين. ولكن قبل أقل من 200 يوم على موعد انطلاق الدورة، جاءت تصريحات باوند لتثير الشكوك من جديد حول الحدث الرياضى الأبرز في العالم.

من ناحية أخرى، قال باوند إنه يفترض أن يكون للرياضيين المشاركين الأولوية فيما يتعلق بالحصول على اللقاح. ورغم ذلك، ذكرت اللجنة الأوليمبية الدولية أن الرياضيين المشاركين في الأوليمبياد لن يكونوا ملزمين بتناول اللقاح.

وأضافت: «الرياضيون يشكلون قدوة مهمة، وتناولهم اللقاح يبعث برسالة قوية مفادها أن التطعيم لا يتعلق فقط بالصحة الشخصية، وإنما يتعلق بالتضامن والاهتمام بسلامة الآخرين في المجتمعات». ولم تتضح الصورة بعد بشأن إمكانية حضور الجماهير خلال منافسات الأوليمبياد.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطات المتعلقة بوباء كورونا ستكلف المنظمين مبلغًا إضافيًا يبلغ 760 مليون يورو (928 مليون دولار).