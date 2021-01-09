شكرا لقرائتكم خبر عن «ديوكوفيتش» يستعد لـ«أستراليا المفتوحة» بتدريبات خاصة فى إسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تدرب الصربى نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول عالميًا بين لاعبى التنس المحترفين، في منشآت توريمولينوس الرياضية ببلدة كوستا ديل سول في مالاجا، جنوبى إسبانيا، وحجز أيضا ملعبًا للتدرب الجمعة.

ويرتبط ديوكوفيتش، المولود في بلجراد قبل 33 عاما، بشكل قوى بكوستا ديل سول، وكان قد عاد إلى منزله الذي يملكه في مدينة ماربيا قبل أيام، حيث تدرب عليه العام الماضى عدة مرات. واختار «نولى» هذه المرة توريمولينوس للتدرب، استعدادًا لبطولة أستراليا المفتوحة الكبرى، التي ستقام في فبراير المقبل. ويبحث ديوكوفيتش عن لقبه الـ18 في البطولات الكبرى والحفاظ على لقبه في أستراليا، حينما فاز في النهائى العام الماضى على النمساوى دومينيك ثيم بثلاث مجموعات لاثنتين.

على جانب آخر، أعلن لاعب التنس الألمانى، ألكسندر زفيريف، أن اللاعب المعتزل ديفيد فيرير لم يعد مدربًا له. وعبر حسابه على شبكة إنستجرام، كتب زفيريف الذي كان يدربه فيرير منذ يوليو الماضى: «أود أن أشكر ديفيد فيرير على الأشهر التي عملنا فيها معًا، وعلى اللحظات التي جمعتنا داخل وخارج الملعب، أتمنى له الأفضل في المستقبل». وتابع: «كما أود أن أشكر عائلته لأنها منحتنى فرصة قضاء أسابيع ثمينة مع ديفيد في هذه الأوقات الصعبة». وأتم: «أكن كل الاحترام لأسلوب ديفيد فيرير في اللعب والتدريب».