شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تُطارد «بوكيتينو» فى اختباره الثانى مع «سان جيرمان» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعيد الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفنى لباريس سان جيرمان، أحد الأسلحة الهجومية الغائبة عن الفريق منذ فترة طويلة. وأشارت صحيفة «ليكيب» في تقرير لها إلى أن إيكاردى بدا بحالة جيدة في التدريبات، للمجموعة الغائبة عن اللقاء الأخير ضد سانت إيتيان أو شاركت لدقائق قليلة في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

ولفتت إلى أن إيكاردى يغيب عن صفوف فريقه منذ المشاركة في مباراة بوردو يوم 28 نوفمبر الماضى بسبب إصابة عضلية.

ورجحت الصحيفة أن إيكاردى سيكون متواجدًا في قائمة الفريق لمواجهة بريست، ويتحدد موقفه النهائى خلال الحصة التدريبية الأخيرة، اليوم.

وتابعت أن بوكيتينو يأمل في استعادة عناصر أخرى مصابة مثل كورزاوا وفلورينزى، اللذين شاركا في التدريبات الجماعية خلال الأيام الأخيرة، ولكنه في نفس الوقت لا يريد المخاطرة بهما.

ماوريسيو بوكيتينو - صورة أرشيفية

وأوضحت أن الثلاثى كيمبيمبى وباريديس ودانيلو بيريرا من المنتظر عودتهم للتدريبات خلال أيام، بعد التعافى من إصابة في عضلة الفخذ.

في المقابل، أكدت الصحيفة أن نيمار وخوان بيرنات سيغيبان عن المباراة لعدم التعافى من الإصابة، ونفس الحال بالنسبة لرافينيا ألكانتارا، الذي يتعافى حاليا من فيروس كورونا. وأتمت الصحيفة تقريرها بأن ماوريسيو بوكيتينو سيخوض مواجهة بريست بنفس التشكيل الأساسى الذي لعب ضد سانت إيتيان.