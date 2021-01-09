شكرا لقرائتكم خبر عن حجْر صحى لنجوم التنس قبل بطولة أستراليا المفتوحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد منظمون أن أبرز نجوم التنس، ومن بينهم نوفاك ديوكوفيتش ورافائيل نادال، سيتوجهون إلى أديليد، للدخول في حجْر صحى لمدة 14 يومًا، قبل السفر إلى ملبورن، لخوض منافسات بطولة أستراليا المفتوحة، الشهر المقبل.

وسيصل المئات من اللاعبين والمرافقين إلى أستراليا بداية من 15 يناير الجارى، وسيخضعون لحجْر صحى إجبارى لمدة 14 يومًا قبل انطلاق البطولة الكبرى في الثامن من فبراير.

وتستمر أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم لمدة 14 يومًا، لتختتم في 21 فبراير المقبل.

وقال كريج تايلى، رئيس الاتحاد الأسترالى للتنس، إن منظمى البطولة كانوا بحاجة إلى مدينة ثانية لاستضافة عدد من اللاعبين واللاعبات، تجنبًا لتجاوز العدد المحدد من الأشخاص الخاضعين للعزل في ملبورن، والذى حددته سلطات المدينة.

وبهذا تقرر أن تستضيف أديليد أول ثلاثة لاعبين وأول ثلاث لاعبات، من بينهن آشلى بارتى وسيمونا هاليب.

وسيشارك هؤلاء اللاعبون واللاعبات في بطولة استعراضية في أديليد قبل التوجه إلى ملبورن للمشاركة في بطولات إعدادية للبطولة الكبرى بداية من 31 يناير الجارى. وقال ستيفن مارشال، رئيس وزراء ولاية ساوث أستراليا، إن البطولة الاستعراضية التي ستستضيفها ولايته، بمثابة انتصار كبير للولاية. وتوقع تايلى أن يصل الحضور الجماهيرى في النسخة المقبلة من أستراليا المفتوحة لنحو 50 أو 75% من العدد الإجمالى الذي حضر النسخة الماضية، وهو 800 ألف شخص.